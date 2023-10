Terremoto | nuova bordata ai Campi Flegrei | almeno 8 le scosse Il video con il boato e le pareti che tremano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Unatremenda, oggi, a pranzo, con una magnitudo del 3.6, è stata avvertita dalla popolazione e registrata dall’Ingv ai. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 12.36, sono stati Pozzuoli, Quarto e Bacoli. “Nessun danno a persone o cose, sono in corso i rilievi tecnici, gli studenti degli istituti scolastici dell’area flegrea sono stati posti nelle aree di attesa dei cortili”, ha detto il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Come sempre – aggiunge Manzoni – abbiamo attivato tutti i controlli, ci siamo mossi subito con polizia locale e protezione civile come occorre fare in queste occasioni. Abbiamo subito contattato le scuole, quelle che hanno avvertito la scossa hanno attivato i protocolli di sicurezza, sono usciti dalle classi, come accade in questa fase, e sono rientrati ...