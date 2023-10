Terremoto | ancora panico nella zona dei Campi Flegrei

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Pubblicato il 16 Ottobre, 2023ai. Una forte scossa di magnitudo 3.6 si è verificata alle ore 12.36 di lunedì 16 ottobre. Ilè stato localizzato ad una profondità di 2 km dalla sala operativa della Ingv. È stato avvertito dalla popolazione, in tanti lo hanno segnalato anche sui social. ? DATI #RIVISTI #Md 3.6 ore 12:36 IT del 16-10-2023 aProf= 1.9 Km #INGV 36499161 https://t.co/HF3tYx9uSi — INGVterremoti (@INGVterremoti) October 16, 2023 In corso un nuovo sciame sismico nell’area dei. La scossa più forte, alle ore 13:36 di magnitudo 3,6 con epicentroSolfatara di Pozzuoli, è stata avvertita anche in diversi quartieri di ...