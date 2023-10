Terracina senz’acqua per lavori sulle condotte | ecco quando

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 ottobre 2023)- Prosegue il piano di risanamento reti, ammodernamento impianti e recupero della risorsa idrica di Acqualatina, al fine di ottimizzare il servizio su tutto il territorio. In tale ambito, mercoledì 18 ottobre verrà effettuata una sospensione idrica dalle ore 15:00 alle ore 02:00 di giovedì 19, in tutto il Comune di. I tecnici interverranno su entrambe leadduttrici a servizio di, con 3 diverse squadre: Sulla condotta in prossimità di Punta Leano verrà realizzata una nuova camera di manovra per il miglioramento della gestione del sistema di adduzione idrico Sull’adduttrice tra Appia Antica e Appia Nuova verranno sostituiti circa 200 metri di condotta Igarantiranno il recupero di circa 300mila metri cubi di acqua annui, a favore degli oltre 46mila cittadini ...