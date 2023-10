Terracina-Sabaudia | raggiunto accordo sul servizio mensa per gli alunni non residenti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 ottobre 2023)tra il comune die il comune diper ildiscolastica per l’anno scolastico 2023/2024. L’assessore diai Servizi Sociali e all’Istruzione Pubblica e Privata, Sara Norcia, e l’assessore diai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Pia Schintu, si sono incontrate per trovare un’agevolazione per glidiche frequentano le scuole dell’obbligo nel Comune limitrofo in cui non sono. Unper aiutare le famiglie contribuendo in parte a sostenere le spese per ildi...