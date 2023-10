Tennis | Wta Best ranking Paolini | Sabalenka si conferma regina

Questa la top ten della nuova classifica: 1. Aryna Sabalenka (Blr) 9381 ( - - ) 2. Iga Swiatek (Pol) 8545 ( - - ) 3. Coco Gauff (Usa) 6455 ( - - ) 4. Jessica Pegula (Usa) 6050 ( - - ) 5. Elena ...

WTA, Trevisan e Paolini ko in semifinale a Hong Kong e Zhengzhou Sky Sport

WTA Hong Kong: Fernandez supera una Siniakova generosissima Ubitennis

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, lunedì 16 ottobre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour of Guangxi, il calcio con le qualificazioni agli Eu ...Come detto il primo singolare aveva visto il successo della 37enne lussemburghese Mandy Minella (già numero 66 WTA in carriera con due terzi turni ... sarà ancora lo stesso teatro a vedere l’US Tennis ...