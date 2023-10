Tennis | shorts al limite e sex appeal | chi se lo fila il Colosseo?

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 16 ottobre 2023), non è da tutte riuscire ad eclissare nientepopodimeno che il. Eppure, la sua foto ha fatto incetta di like. Appena qualche settimana fa, aveva voluto rassicurare i suoi sostenitori con una foto scattata direttamente in ospedale. Aveva appena subito un intervento chirurgico e ci aveva tenuto a far sapere ai follower e ai tifosi che era andato tutto per il meglio. E che, quanto prima, si sarebbe rimessa in piedi. InstagramQuel momento, per fortuna, è arrivato ancor prima di quanto pensassimo. Vitalia Diatchenko,ta russa classe ’90, si è ripresa alla grande e può iniziare a lavorare, adesso, in vista del ritorno in campo. Che, a questo punto, avverrà direttamente il prossimo anno, essendo la stagione 2023 ormai agli sgoccioli. Ecco perché la splendida atleta, che sui social network vanta oltre ...