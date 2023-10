Tennis | nella top ten delle più belle c’è una new entry | ha stregato gli USA

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 16 ottobre 2023), c’è posto anche per leiclassificaatlete più affascinanti: è un uragano dizza e di sex appeal. La presenza di alcune di esse non fa assolutamente notizia. Meritano di stare in questa top ten, motivo per il quale non ci ha sorpreso affatto trovarle lì,classificate piùdel reame. Il mondo intero è ormai da tempo consapevole, d’altra parte, del loro fascino. E su questo proprio non si discute. InstagramCi ha stupiti trovare al suo interno, invece, il nome di un’atleta che, pur non essendo neanche lontanamente conosciuta quanto le top player che ne fanno parte, non ha nulla da invidiare loro in termini dizza. Ma proviamo a fare un po’ di ordine, prima di svelarvi ...