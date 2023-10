Tende da sole a bracci – funzionamento e montaggio

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sulledaestensibili, visto che si tratta di sicuro di uno dei modelli più richiesti per quanto riguarda questo tipo di prodotto sia in ambito commerciale che privato. Infatti parliamo di una tenda che si caratterizza non solo per essere estensibile, ma anche per essere resistente e comoda. Soprattutto viene apprezzata per il fatto che si può personalizzare e quindi realizzare in qualsiasi misura. Dal punto di vista tecnico diciamo che è composta da duetelescopici in alluminio e anche da un rullo avvolgiche si può chiamare anche tubo avvolgitore. Per quanto riguarda isi caratterizzano per il fatto di potersi aprire sia in maniera parziale che totale, riuscendo quindi ad offrire una copertura ...