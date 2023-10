Temporali e meteo avverso | il sindaco Mastella invita alla prudenza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’allerta gidiramata dProtezione civile regionale, a partire dalle ore 18:00 di oggi, 16 ottobre, e fino alle ore 15:00 di domani 17 ottobre, ildi Benevento Clementeha emesso un avviso per le avverse condizionirologiche; in particolare per il Sannio sono previsti precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, in particolare durante notte e al primo mattino. Il, pertanto,la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali die cautela previste in caso di avviso di allertaper rischio idrogeologico e raffiche di vento e per fenomeni idrogeologici rilevanti: – evitare di frequentare ...