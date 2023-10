Tempi | promesse e natalità I punti forti ed indiscutibili della manovra del governo Meloni

Leggi su panorama

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Laeconomica è una legge che ha delle caratteristiche certe, inviolabili nel tempo. La principale è che non può piacere a tutti. Non si è mai vista e mai si vedrà un’opposizione pronta a fare i complimenti alla legge di bilancio come non si è mai vista e mai si vedrà tutti i sindacati o tutti gli industriali pronti a tesserne le lodi. Questo un po’ per i ruoli politici (l’opposizione se non critica che opposizione è?) un po’ perché le varie associazioni e corporazioni tendono a mettere i propri iscritti ed i propri interessi in primo piano. Insomma, la principale legge economica dell’anno è talmente ampia e complessa, tocca così tanti interessi da non poter per forza accontentare tutti. Pensate poi se ilin carica deve scriverla con le casse tendenzialmente vuote… la cosa si complica, assai. Ci sono però delle cose oggettive ...