Telese Terme | mercoledì irregolarità nel servizio idrico

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che18 ottobre, nell’ambito dei finanziamenti da parte della Regione Campania, saranno effettuati lavori per la messa in esercizio dei tratti di rete sostituiti e gli allacciamenti all’utenza nel Comune di. Per tale motivo si potranno verificarenell’erogazione idrica, quali bassa pressione e/o mancanza d’acqua dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nelle seguenti strade: • Via Lago • Via Turistica del Lago • Via Aurelia • Via Giovanni Pascoli • Via Miriam Gizzi Gesesa ricorda che al termine dei lavori potrebbero verificarsi sporadici fenomeni di turbolenze ed eventuali fenomeni di torbidità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.