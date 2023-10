Take That in tour | il ‘Life Under The Stars’ anche in Italia | date e biglietti

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Periodo di annunci e novità per i fan deiche, dopo aver annunciato la pubblicazione di un nuovo album, pubblicanoledel prossimoeuropeo. Il prossimo 24 novembre, infatti, è atteso il nono album in studio dal titolo ‘This Life’, anticipato dal singolo Windows già disponibile. Il brano rappresenta il ritorno del gruppo sulle scene musicali, a oltre cinque anni dall’ultima release e offre un assaggio di ciò che gli ascoltatori troveranno nel disco. Ma c’è un altro conto alla rovescia da segnare in agenda, ed è quello per lanée LifeThe Stars. Ilestivo in Europa vedrà Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald esibirsi in ben 19 concerti all’aperto in otto paesi europei durante l’estate. E ...

