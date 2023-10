In manovra "non c'è alcuna tassa di successione su chicchessia". Lo ha annunciato il vicepremier Antonionel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri, confermando anche il taglio del cuneo fiscale da parte del governo. 16 ottobre 2023

Tajani: nella manovra nessuna tassa di successione Agenzia askanews

Tajani: «L'Italia è contro Hamas, non contro la Palestina. Ma Israele ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2023 "Le liste di attesa sono vergogna nazionale, e tutti quanti insieme abbiamo deciso di assestare un colpo veramente decisivo, perché non si può morire di tumore o ...Roma, 16 ott. (askanews) - In manovra 'non c'è alcuna tassa di successione su chicchessia'. Lo ha annunciato il vicepremier Antonio Tajani nel ...