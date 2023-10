Tajani | due popoli e due Stati | “Anche Palestina è vittima di Hamas”

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 16 ottobre 2023) In queste ore il ministro degli Esteri Antoniosta tornando a Roma dopo un viaggio che lo ha visto arrivare in Egitto, Israele e Giordania. Il vicepremier e leader di Forza Italia è rimasto attonito dalle immagini dei massacri di: “Cose non raccontabili… Filmati con bambini, profanazione di cadaveri… Quello che facevano i L'articolo proviene da Il Difforme.