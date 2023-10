Taglio del canone Rai | quanto risparmieremo in bolletta

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023)delRai. Nella legge di Bilancio varata dal governo con il via libera in Consiglio dei ministri è stata decisa la diminuzione della tassa inche passa da 90 a 70 euro all'anno. "Confermato l'aumento di pensioni e stipendi minimi; stop al maxi-acconto di novembre per milioni di partite Iva; primodelRai in; sì alla copertura finanziaria del progetto del Ponte sullo Stretto (dopo settimane di chiacchiere). Sono solo alcune delle grandi vittorie ottenute oggi dalla Lega con il governo, approvate oggi in Consiglio dei ministri nella manovra economica. Avanti con concretezza e buonsenso, passando dalle parole ai fatti»", ha dichiarato il vice premier Matteo Salvini che nel corso della conferenza stampa del Cdm dedicata alla Manovra 2024 ha ...