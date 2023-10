Svolta in Polonia | l’opposizione filo-Ue ha la maggioranza PiS vince ma non basta

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il partito conservatore polacco Diritto e Giustizia (PiS) ha vinto le elezioni in, ma è lontano dal sostegno di cui godeva nel 2019, quando quasi il 44% degli elettori votò per il partito di Jaroslaw Kaczynski. E questo potrebbe rappresentare la sua sconfitta. Alla fine di una campagna elettorale aggressiva e costruita sulla paura (di Donald Tusk, della Germania, dell'Unione Europea, degli immigrati e del mondo fuori dallain generale) resta in base agli exit poll il nucleo dell'elettorato del PiS, ma non sarebbe abnza, anche se va notato che le percentuali potrebbero differire dai risultati definitivi."Non sono mai stato così felice in vita mia". Così il leader della coalizione Platforma Obywatelska (PO) Donald Tusk secondo i media polacchi alla chiusura dei seggi e davanti ai risultati degli exit poll. "Nessuno ...