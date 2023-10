...del Governo C'è previsione di un taglio Irpef La manovra prevede un taglio Irpef per ilcome ...Governo Di fronte a sfide economiche come la frenata della crescita e le pressioni dal, ...

Riforma Bonus Edilizi 2024: nuove detrazioni e tax credit PMI.it

Superbonus 2024: Poste torna ad acquistare crediti. Condizioni (aggiornamento 16 OTTOBRE) Termometro Politico

Nella manovra lo stop da gennaio ai due meccanismi di utilizzo delle agevolazioni fiscali. Si torna al meccanismo della detrazione in dieci anni per blindare la contabilizzazione per cassa ...Nelle ultime settimane, il nostro Paese è stato teatro di vari dibattiti politici, tra cui quello relativo al superbonus 2024. Dopo gli ultimi confronti all'interno del governo Meloni, la decisione un ...