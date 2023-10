Superbonus 110% e 90% Preoccupano i Lavori Frettolosi per Rientrare nei Tempi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L'Aquila - La situazione attorno alale al 90% sta generando crescenti preoccupazioni, afferma Confartigianato Chieti L'Aquila. Con la scadenza del 31 dicembre ormai alle porte, l'associazione ha lanciato un appello ai parlamentari abruzzesi, sollecitandoli a diventare "portavoce di una richiesta di proroga di almeno sei mesi". Alberto De Cesare, presidente di Anaepa Chieti L'Aquila, la categoria Edilizia di Confartigianato e vicepresidente dell'associazione, sottolinea come l'attuale atteggiamento del governo nazionale, che sembra ignorare o addirittura ostacolare la questione, possa portare a una pericolosa accelerazione dei. Questo rischio potrebbe confliggere direttamente con la necessità di assicurareben eseguiti e, ancor più importante, la sicurezza nei luoghi di lavoro. De Cesare ...

Si torna al meccanismo della detrazione in dieci anni per blindare la contabilizzazione per cassa La manovra , insomma, si pone l'obiettivo di completare la normalizzazione di unche ha ...

Proroga superbonus 110, qualcosa si muove. Due ipotesi per i condomini QUOTIDIANO NAZIONALE

resterebbero ancora da completare oltre 20mila interventi di Superbonus nei condomini. Ventimila cantieri aperti che se non verranno ultimati entro la fine dell’anno e senza una proroga ad hoc, si ...La domanda del lettore: Il 24 novembre 2022 è stata presentata la Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata - superbonus), con relativa documentazione, all’ufficio tecnico comunale per un minicond ...