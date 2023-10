Suona l' allarme in Parlamento | tutti nei rifugi anti-aereo | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tornano are le sirene in Israele. Anche la Knesset, ilisraeliano, è stata costretta a sospendere la sua prima sessione dopo la pausa estiva mentre a Gerusalemmeva l'. I parlamentari e gli altri partecipsi sono diretti ai. Nelle immagini mandate in diretta dalla Knesset si sentono le sirene mentre è in corso un intervento. La parlamentare interrompe il suo discorso e si allontana, così come i colleghi nell'aula che escono dalla sede del. Le sirene per il pericolo di bombardamenti hannoto anche a Tel Aviv e nelle città del centro di Israele. I media israeliani riferiscono di diverse forti esplosioni nelle aree, ma non ci sono ...