Sull’amore | sugli uomini e sullo stile | le lezioni di vita di Amanda Lear

Leggi su dilei

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Pittrice, cantante, showgirl e conduttrice televisiva, musa e modella: impossibile descrivere con un solo attributo quello che ha rappresentato, e rappresenta tutt’ora,in Italia e nel mondo intero. Potremmo raccontarla come un’artista a 360 gradi, perché sicuramente lo è, eppure persino una definizione così ampia, e con così tante sfaccettature, starebbe stretta a una come lei, la donna che ha conquistato Dalì e David Bowie, giusto per citarne alcuni. Quando è nata, dove è cresciuta e come ha trascorso la sua infanzia? Domande banali, queste, che siamo abituate a porci quando ci troviamo davanti a una diva o a una celebrità della quale vogliamo conoscere tutto. Lo facciamo con tutti, ma non conche ha scelto di tenere per sé alcune delle informazioni biografiche più salienti della sua intera ...