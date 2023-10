Successo a Salerno per Canta con Kant con 8000 spettatori

(Di lunedì 16 ottobre 2023)CONhanno assistito a concerti e talk con accademici, giornalisti ed esperti in nuove tecnologie. Sul palco Carmen Consoli, Marina Rei, Daniele Silvestri, BigMama, La Maschera. In scena anche il teatro contemporaneo. Un festival serio e leggero, autoironico come suggerisce il titolo, che ha saputo conquistare un pubblico composto da almeno

Canta con Kant, successo a Salerno per il Festival della musica e della filosofia aSalerno

Club Scherma Salerno, la stagione Under 14 inizia nel segno del successo all Interregionale di Nocera Virgilio

È iniziata nel migliore dei modi la stagione agonistica del Club Scherma Salerno nel settore Under 14. Sulle pedane del PalaCoscioni di Nocera Inferiore, città che per la prima volta ha ospitato una c ...