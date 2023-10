Su colosseo it dal 18 ottobre sbarca il biglietto nominativo!

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Contro il bagarinaggio sugli ingressi alarriva ilnominativo. Il Parco Archeologico delconferma che dal 18prossimo, sarà introdotto per tutte le tipologie di titoli di ingresso, e sarà aperta una nuova biglietteria oltre a quella già esistente, in largo della Salara Vecchia/Via dei Fori Imperiali, che si affianca a quella già esistente sulla Piazza del, portando così a 6 le casse disponibili per il ritiro dei biglietti on site destinati ai visitatori singoli non intermediati, fino a esaurimento delle disponibilità, raddoppiando anche il numero dei biglietti venduti non online. “L’obiettivo è il contrasto al fenomeno del bagarinaggio e ad altre pratiche speculative sui biglietti d’ingresso del Parco archeologico”, sottolinea. Il...