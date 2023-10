Su che canale vedere Inghilterra-Italia | qualificazioni Europei 2024? Programma preciso | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Sarà di nuovo. Gli azzurri tornano a Wembley, il teatro della finale degli ultimivinti ai rigori, per affrontare nuovamente la squadra di Gareth Southgate. Questa volta la partita è valida per il gruppo C di qualificazione, con i Tre Leoni alla guida della classifica con 13 punti e gli azzurri appaiati a 10 con l’Ucraina, ma con una partita giocata in meno. All’andata gli inglesi ebbero la meglio con un netto 2-1, con Declan Rice ed il rigore di Harry Kane a regalare il successo ai britannici e la rete di Mateo Retegui a rendere meno amaro il passivo. Ma era un’diversa, agli ultimi sgoccioli della gestione Mancini, e che con la guida di Luciano Spalletti sembra aver ritrovato le tattiche giuste per essere protagonisti. Questa partita sarà anche un test per questa nuova ...