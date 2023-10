Studentessa si lancia dalla finestra della scuola | ecco come l’ha salvata il bidello eroe

Una giovanesi è gettata dalla finestra della scuola, al secondo piano. Ad afferrarla, attutendo la caduta - che avrebbe potuto esserle fatale - un collaboratore scolastico.

Nizza Monferrato, studentessa si lancia dal secondo piano: il bidello attutisce il colpo e la salva Corriere della Sera

Studentessa si lancia dalla finestra della classe a scuola a Nizza ... Quotidiano Piemontese

Oggi 16 ottobre una tragedia si è sfiorata in una scuola in provincia di Asti. Come riferisce La Stampa, intorno alle 9,30 una studentessa dell’Istituto Pellati… Leggi ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...