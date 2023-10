(Di lunedì 16 ottobre 2023) A seguito dell'inquietante episodio di violenza scolastica avvenuto lo scorso settembre in un istituto tecnico di Napoli, dove un ragazzo di 15 anni fuda un coetaneo di 17, gli aggiornamenti emergono in merito alle misure adottate dalla. L'articolo .

... racconta il 'Mattino', è stata una docente di sostegno che si occupa di unodisabile. La ... Leggi Anche Accoltellò la prof ad Abbiategrasso, bocciato eddalla scuola

Studente espulso da scuola: aveva accoltellato un compagno di classe Orizzonte Scuola

Studenti torinesi fermati in Kurdistan: «Ammanettati per ore, ispezioni corporali e violenze» Corriere della Sera

Per il 17enne un percorso rieducativo presso il centro polifunzionale diurno “Figli in famiglia” di San Giovanni a Teduccio presieduto da Carmela Manco ...Uno studente di 15 anni ha sparato in classe con una pistola a pallini contro un'insegnante di sostegno. Il gravissimo episodio è accaduto all'Istituto Tecnico Commerciale ...