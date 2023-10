Stipendi e detrazioni | cosa cambia Per chi scattano gli aumenti in busta paga

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una Manovra finanziaria da 24 miliardi che si muove su una direttrice ben definita: aiutare i redditi medio bassi. Via libera alla Legge di Bilancio in Consiglio dei ministri, con interventi sulle pensioni (come abbiamo spiegato in questo articolo), potere d'acquisto,, sanità e altro ancora. Una promessa rispettata dal governo di Giorgia Meloni è quella di mantenere il taglio del cuneo contributivo anche nelledel 2024. Per mettere più soldi nelle tasche dei lavoratori lo stanziamento è pari a dieci miliardi di euro. Serviranno a finanziare lo sconto contributivo pari al 7% per i redditi fino a 25 mila euro e al 6% per quelli fino a 35 mila euro. Il beneficio effettivo totale dipende dal combinato disposto della taglio del cuneo fiscale e dall'eliminazione della seconda aliquota Irpef ridotta dal 25 al 23%. ...