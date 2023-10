Stilista palestinese Taslaq | “Popolo pronto per la pace ma politica faccia la sua parte”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) "Due Popoli due Nazioni unica soluzione possibile. Bombardamenti su Gaza? Non si esercita così il potere" “Siamo pronti per la. Israeliani e palestinesi sognano di poter decidere del proprio destino e soprattutto di vivere in libertà. E’ lache deve finalmente sedersi ad un tavolo e rispondere al loro grido dei dolore. Ci deve essere un patto chiaro. Due Popoli, due Nazioni. E’ l’unica soluzione. Non vedo altre strade possibili”. Jamal, celebre couturier di origine, con il suo atelier nella capitale, parla con l’Adnkronos del conflitto che sta incendiando il Medio Oriente. “Sono originario dalla città di Nablus, uno dei territori occupati della Cisgiordania – aggiunge – Un conflitto che dura da 75 anni. Amo la vita, con la mia moda creo bellezza, quanto sta accadendo è disumano, ...