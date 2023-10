“Squalifca subito | Fiordaliso fuori” Choc al Grande Fratello | hanno ripreso tutto | “Che vergogna”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Non solo non sarebbe la prima concorrente dello spiato appartamento di Cinecittà a cui accade, ma non sarebbe sopratla prima cantante ad aver commesso un errore di questo tipo. Guai per, al GF 2023. È ancorada stabilire ma sembra abbia pronunciato una parola ‘vietata’. Squalifica per lei? Non si tratta di un tabù relegato al reality di Alfonso Signorini, che tra l’altro questa volta ha il compito di mantenere rigore ed educazione tra i concorrenti per direttiva di Pier Silvio Berlusconi, ma di un termine inaccettabile ovunque. Anni fa arrivò una squalifica per questo, adesso anche peral GF 2023?, il gestoe la squalifica immediata dal GF 2023 che incombe Il pubblico non la ama solamente per Non voglio mica la luna, ma ...