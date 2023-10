Spari nel centro di Bruxelles | almeno due morti | “Il sospetto in fuga Ha aperto il fuoco con un kalashnikov e urlato Allah akbar”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Due persone sono morte e diverse persone sono rimaste ferite in seguito a colpi di arma daesplosi neldi. Lo riferiscono le autorità locali. Secondo fonti di polizia citate dai media locali, l’uomo che hailcon unha“. Secondo le informazioni del giornale Le Soir, la polizia propende per un attacco terroristico: diversi video del sospettato, pubblicati sui social network, fanno riferimento allo Stato islamico. Secondo i primi elementi conosciuti, la sparatoria è avvenuta intorno alle 19,15 nei pressi di Place Sainctelette, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième de ligne. Sul posto – riporta Le Soir – sono arrivati numerosi i servizi di ...

