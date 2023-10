Spari a Bruxelles | almeno due morti L’autore è in fuga

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Due svedesi sono stati uccisi e diverse altre persone sono rimaste ferite nel centro dida un uomo che, in serata, ha gridato ‘Allah akbar’ e poi ha sparato con un kalashnikov da uno scooter in corsa. La sparatoria è avvenuta intorno alle 19.15 vicino a Place Sainctelette. Nelle immagini scattate da un residente della zona, si vede un uomo con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, un’arma in mano, salire su uno scooter e fuggire. Presumibilmente dopo aver sparato in un atrio, ha colpito due persone in un taxi. Asi disputa stasera Belgio-Svezia, partita di qualificazioni agli Europei di calcio e le due vittime potrebbero essere tifosi della Svezia diretti allo stadio perché indossavano maglie della nazionale svedese. Il Belgio ha innalzato il livello di allerta a 4, il suo massimo, sinonimo di minaccia ...