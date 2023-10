Spalletti verso Wembley | il ricordo struggente dell' abbraccio Vialli - Mancini

Vigilia di Inghilterra - Italia . Il ct Lucianoè emozionato, è la partita che "sognava e a cui sono arrivato grazie a tutti quelli che mi circondano". Intervenuto a Sky Sport, il tecnico degli azzurri cita la finale vinta due anni fa ...

Chi sono davvero gli azzurri lo racconterà la partita contro l’Inghilterra, un’avversaria forte per tecnica e fisicità. E lo racconterà a Wembley, che al di là del ricordo del trionfo europeo resta un ...Dopo il successo su Malta per 4-0 nella sfida giocata sabato sera a Bari, l'Italia di Luciano Spalletti già domani tornerà in campo per la seconda e ultima partita di questa sosta. Alle 20.45 gli azzu ...