(Di lunedì 16 ottobre 2023) Luciano, ct dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky in vista delladi domania Wembley. Intervistato da Marco Nosotti,ha detto: «Felicissimo, perché vado a giocare unain uno stadio che in cui sono iniziati tutti i miei sogni. Spesso cerchiamo la definizione di. Ilin questaquella della, senza andare a guardare le partite successive. Chi invece arriva pensando ‘andremo a giocarcela all’ultima’, non è unforte e di caratura. Sappiamo quale ...

Adesso il giovaneha dietro di sè tutta una struttura tra familiari e agenti che ... che domani sera, in quel di Wembley, darà del filo da torcere all'Italia di: 'Come si ferma E' ...

Spalletti: «Il calciatore internazionale vede nella partita contro l'Inghilterra la qualificazione» - ilNapolista IlNapolista

FIRENZE (ITALPRESS) – “Andiamo a giocare contro una squadra di cui conosciamo storia e forza, dentro il loro stadio: dobbiamo dare sfogo ...La vigilia di Inghilterra-Italia per Luciano Spalletti è un sogno a occhi aperti. Domani sera gli Azzurri scenderanno in campo in una gara fondamentale per per il girone di qualificazione all'Europeo: ...