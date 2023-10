Spaccio di droga | due arresti nel Salernitano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella notte del 15 ottobre i Carabinieri della Tenenza di Scafati hanno arrestato, in flagranza di reato, M.T., 24enne del luogo, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. I Carabinieri, a Scafati, durante un servizio di controllo dinamico del territorio, finalizzato al contrasto dellodi sostanze stupefacenti nelle zone cittadine interessate dalla movida notturna, hanno proceduto al controllo del giovane che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di gr. 25 di hashish e gr. 22 di marijuana nonché la somma in contanti di euro 20,00 euro verosimilmente provento di attività illecita. L’uomo è stato posto aglidomiciliari. La sera del 14 ottobre, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in ...