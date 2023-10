Soucek infiamma il mercato di gennaio | Juventus e Inter alla finestra

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il prezzo pregiato del prossimo calcioinvernale è destinato ad essere Thomas, il forte centrocampista 28enne ceco del West Ham, che si libererà a zero nel giugno del 2024, e che per questo è finito nel mirino di diversi club, tra cuiche sembrano in pole position.SI SFIDANO PER? Classe’ 95, il giocatore è diventato un perno del West ham imponendosi per le sue doti fisiche e balistiche. A Londra e’ giunto nel 2020 dallo Slavia Praga, prima in prestito e poi a titolo definitivo. Sul suo contratto, prossimoscadenza, aleggia un alone di mistero, dal momento che secondo alcuni avrebbe gia’ firmato il rinnovo fino al 2027. Ad ogni modo, la sensazione e’ che il ...