Soprintendenza ABAP | venerdì 27 seminario internazionale sul Real Sito di San Leucio

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Caserta.27 ottobre 2023, alle ore 9.30, laArcheologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento rafforza la memoria culturale e le identità territoriali con un convegnoal Belvedere di San, per la valorizzazione del patrimonio culturale locale attraverso il richiamo della storia locale. A 50 anni di distanza dalla mostra San. Vitalità di una tradizione. Traditions in transition allestista nell’agosto 1973 nelle sale del Belvedere per illustrare gli esiti di una ricerca condotta dal Dipartimento di Architettura della Pennsylvania State University di New York, il Soprintendenteper le province di Caserta e Benevento, arch. Gennaro Leva, ospita Richard Plunz, Professore Emerito della Columbia University, per ...