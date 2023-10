Sophie Codegoni e Basciano | spunta un video | fingevano o lei bugiarda?

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 16 ottobre 2023) A Verissimoha dichiarato di essere stata tradita da Alessandrolasciando Silvia Toffanin a bocca aperta, sconcertata di fronte al racconto. Tra le altre cose l'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di avere affrontato le ultime fasi della gravidanza senza avere accanto il suo compagno impegnato a dormire. "Ero a 7 centimetri, stavo per partorire. Lui mi guarda e mi dice 'Ti mando tua mamma, vado a dormire un po'", ha dichiaratoaggiungendo con le lacrime agli occhi: "Ho partorito con mia mamma e con Alessandro in stanza perché mia madre non ha fatto in tempo a uscire. L'ha dovuto svegliare mio padre perché lui non rispondeva al telefono dicendogli 'Ale, sta partorendo. Corri!'. Io urlavo di chiamarlo e la mia ostetrica mi diceva 'No, chi è andato a dormire, resti a dormire'. Ma io ...