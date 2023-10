“Sono una truccatrice | mi mancano i denti davanti ma so truccarmi molto bene e posso trasformarmi” | la storia di Sarah | amatissima su TikTok

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) I suoi videoarrivati sul Daily Mail e su altri tabloid. Lei si chiamaAndres ed è di Edmonton. Susi fa chiamare @lashesandlosing e le mini clip che gira hanno milioni di like e migliaia di commenti. Il motivo? Andres è unaautodidatta capace di trasformarsi in modo perfetto, con il solo aiuto del mak-up e delle protesi dentarie: “Non homa so‘diventare’ una delle vostre star preferite”. In tanti hanno chiesto alla 47enne di postare dei video tutorial di trucco più completi, per imparare da lei, c’è chi la paragona a Mariah Carey e chi invece è un po’ scettico: “Incredibile ragazzi. Non si sa mai cosa si nasconde sotto al trucco”, “finché non ti ...