Solo Fagioli un giorno ci racconterà perché non è bastato puntare su di lui

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Prima di Juventus-Sassuolo, nella conferenza che anticipa Juventus-Sassuolo quando Cristiano Ronaldo gioca nel suo primo anno alla Juventus, a Massimiliano Allegri chiedono… Prima di Juventus-Sassuolo, nella conferenza che anticipa Juventus-Sassuolo quando Cristiano Ronaldo gioca nel suo primo anno alla Juventus, a Massimiliano Allegri chiedono quando mai ci sarà l’Allegrismo nei dizionari, visto che il Sarrismo c’è già entrato. La risposta dell’allenatore, campione d’Italia in carica e che lo sarà anche in quella stagione, sterza su Nicolò, all’epoca un ragazzino che gioca nella Juventus Under 23 e si allena ogni tanto con la prima squadra: «L’Allegrismo non deve entrare nei vocabolari. La cosa che vorrei io è che si facesse qualche passo indietro. Noi abbiamo un ragazzo che èe vederlo giocare è un piacere,...

... sulla mediana, orfana di Pogba e. L'intenzione è quella di cercare opportunità concrete. ... L'occasione è Pierre Emile Hojbjerg che piace, main prestito. Altrimenti, il sogno della ...

La Repubblica - Non solo Fagioli: anche altri giocatori di Serie A ... Goal.com

L'agente di Fagioli: "Abbiamo preso la procura di Nicolò solo in estate, ma non lo abbiamo mai... Tutto Juve

Non c'è però solo il caso Fagioli in ballo, sono queste settimane delicate anche su ben altri fronti.Soldi e fama non riempiono le esistenze di ragazzi molto ricchi e molto soli. Confida un allenatore di serie A: «È un mondo in cui per noi è difficile entrare». E il rischio di trovare il Gatto e la V ...