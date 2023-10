Soldatesse israeliane uccise in una loro base | il video dell’esecuzione – La diretta della guerra

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il presidente dell’Anp, Abu Mazen, prende nettamente le distanze dalla recente strage compiuta da Hamas, affermando che questa azione non rappresenta il popolo palestinese. Nel frattempo, il presidente americano Joe Biden critica l’eventuale occupazione di Gaza da parte di Israele, definendola un grosso errore, e si discute dell’ipotesi di un suo viaggio in Israele. Tuttavia, sul campo si registrano nuove vittime a causa dei raid israeliani nella notte. Nel frattempo, oltre 600.000 palestinesi hanno abbandonato il nordstriscia di Gaza, mentre nel sud gli israeliani hanno riattivato le condutture dell’acqua. Il valico di frontiera di Rafah dovrebbe essere aperto presto per gli aiuti umanitari. Gli scontri con gli Hezbollah in Libano si intensificano, e anche laUnifil viene colpita. Teheran minaccia, affermando che nessuno può garantire ...