Società «Benefit» un nuovo modo di fare business

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Gli esempi concreti sono più efficaci di mille parole. Cosa succede se aziende, grandi, meno grandi o piccole, si mettono insieme per produrre e scambiarsi energia da utilizzare per gli impianti produttivi? E se invece realizzano un asilo per i figli dei dipendenti? Il risultato è un wel“motivazionale”: ovvero una soddisfazione e un senso di appartenenza dei dipendenti che si trasforma in maggiore produttività e minor turn over di personale formato e specializzato. Questodi intendere l’impresa coincide con il concetto diche si impegnano per statuto ad agire inresponsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente e che che l’Italia, prima in Europa, ha regolamentato per legge nel ...