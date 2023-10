Skeleton | Amedeo Bagnis durissimo sulla questione della pista di Cortina | “Il mio sogno è stato distrutto”

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nella mattina odierna è arrivata l’ufficialità che ladi bob, slittino eprevista ain vista dei Giochi Olimpici invernali del 2026 non si farà. Come ha annunciato il presidente del CONI Giovanni Malagò, tutto è tramontato e, a questo punto, si dovrà andare a gareggiare su una delle piste già esistenti in territorio estero. Le reazioni non sono mancate e, oggettivamente, stanno andando tutte in direzione opposta a questa decisione. Tra addetti ai lavori, appassionati e atleti, le perplessità, per usare un eufemismo, non mancano. Uno dei protagonisti più attesimanifestazione a Cinque Cerchi italiana,, aspettava con impazienza di giocarsi le sue chance di medaglia nellodavanti al pubblico di casa. La decisione di ...