Sitting volley femminile | l’Italia vince l’oro europeo! Azzurre nella storia e alle Paralimpiadi

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una pagina di. La Nazionale italianadiha compiuto un’impresa ieriFinale degli Europei 2023. Le, opposte alla Slovenia, si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 22-25; 25-16; 25-22), conquistando il titolo continentale per la prima volta. Dopo essere arrivate seconde in due circostanze, le nostre portacolori sono state in grado di salire sul gradino più alto del podio. Un risultato che consente alla Nazionale guidata da Amauri Riberio di chiudere l’edizione 2023 della competizione senza perdere alcuna partita e soprattutto staccando il biglietto per le Paralimpidi di Parigi 2024. A Caorle, quindi, la Federha conquistato un titolo europeo che mancava alla collezione e grandi meriti...