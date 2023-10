Sindaco di Bergamo | Azione lancia Moltrasio ma apre a Saffioti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 16 ottobre 2023). Il centrodestra comincia a scaldare i motori, in vista delle amministrative del 2024. E lo fa con una serie di incontri e di riunioni non solo tra le forze che compongono la coalizione, ma anche con i possibili alleati. E’ infatti notizia di venerdì della scorsa settimana di una giornata dedicata ai colloqui, due a due, tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, con il primo partito su scala nazionale che ha chiamato a raccolta, per voce del suo coordinatore provinciale, anche parlamentare, Andrea Tremaglia, rispettivamente, nella mattina, gli azzurri e, nel tardo pomeriggio, i vertici del Carroccio. Appuntamenti top secret, per mettere sul tavolo le intenzioni e, soprattutto, per cominciare a decidere anche le strategie, con le possibili spartizioni e conseguenti ruoli rispetto alle tante partite che attendonoe oltre 150 comuni ...