SIMONA VENTURA | “LA GIURIA DI BALLANDO? SONO UNA VECCHIA VOLPE | NON TEMO NESSUNO!”

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 16 ottobre 2023)è pronta per l’ennesima sfida professionale: da questo sabato sera sarà una delle star dicon le Stelle, l’iconico show del sabato sera condotto su Rai1 dall’inossidabile Milly Carlucci. Lei si definisce “unadella foresta” e annuncia di non temere lache è stata tutta confermata dalla padrona di casa perché “è la miglioreche c’è”. Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni si ritroveranno acon le Stelle, anzi già siritrovati a Domenica In tra baci e abbracci, a partire dalle signore giurate, ma aspettiamo la prima puntata per vedere quanto durerà il clima di “volemose bene”. A loro il compito di giudicare il cast, compresa ...