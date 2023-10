“Siete musulmani | dovete morire” | 71enne uccide bambino con 26 coltellate

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 16 ottobre 2023) «You Muslims must die!» («Voi»): ilJoseph M. Czuba si è presentato così alla porta di casa della sua inquilina, una donna palestinese-americana, tentando di strangolarla prima di accoltellare a morte con un coltello militare suo figlio di sei anni e poi ferendo gravemente lei. E’ quanto riportano oggi i principali quotidiani, tra cui la Stampa. Ilè stato pugnalato 26 volte Un crimine d’odio maturato a Plainfield, 60 km a sud ovest di Chicago (Illinois), il primo in Usa scatenato dal conflitto tra Israele e Hamas. Un esempio della spirale di violenza che la guerra può innescare ovunque. A partire dagli Stati Uniti, che hanno visto a Time Square e nelle piazze di altre città manifestazioni contrapposte tra filo palestinesi e pro Israele, in un clima spesso ...