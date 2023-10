“Siete animali” Choc a Fuori dal Coro | violenza contro l’inviata | “Buttata a terra poi l’orrore”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Inviata aggredita,durante la trasmissione Mediaset. Il nome della giornalista è quello di Eugenia Fiore, inviata Mediaset. Eugenia era in compagnia del cameran per effettuare un servizio dalla Francia per conto della trasmissionedalcon alla guida del timone Mario Giordano.e la cameraman si trovavano in moschea a Roubaix, quando improvvisamente si è scatenata l’aggressione. Eugenia Fiore aggredita durante un servizio per il programma Mediaset. Accade anche questo mentre si lavora in presa diretta. La notizia dell’aggressione è stata diffusa su Il Giornale dove si apprende chee il cameraman “all’uscita dalla preghiera nella moschea As-Sounna, in rue de Tourcoing, sono stati prima avvicinati, poi accerchiati e infine aggrediti da un gruppo di uomini provenienti ...