(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il centrocampista ha lanciato un segnale importante, lagià si sfrega le mani: è in vantaggio sulle concorrenti? Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, i due titolari del mercato bianconero,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... siamo stati assunti da un gruppo di imprenditori locali che opera in diversi settori e con... Nel momento in cui ogni aspetto viene esemplificato e illustrato in modo chiaro, ogni dipendente...

Si sente già della Juventus: "Mi mancherà tutto qui". E svela il prezzo CalcioMercato.it