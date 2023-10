Si è spenta Suzanne Somers | star di “Tre cuori in affitto” Aveva 76 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’attrice, conosciuta per aver recitato nelle serie tv americane Treine Una bionda per papà, si èieri, 15 ottobre 2023, presso la sua casa di Palm Springs, in California. Insieme a lei c’erano il figlio BruceJr. e il marito Alan Hamel. Ne ha dato comunicazione l’agente della, R. Couri Hay, a Page Six.è morta in pace, a casa, nelle prime ore del mattino del 15 ottobre. È sopravvissuta a una forma aggressiva di cancro al seno per oltre 23era circondata dall’amorevole marito Alan, suo figlio, Bruce, e i parenti stretti. Questa settimana avrà luogo una sepoltura familiare privata, con una commemorazione che avverrà il mese ...