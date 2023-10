Shoah | la Marcia della Memoria arriva al Largo 16 ottobre 1943

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nelle immagini, l'arrivo a16, in prossimità del Tempio Maggiore di Roma,. La, promossa da Roma Capitale, dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla ...

Nelle immagini, l'arrivo a Largo 16 ottobre 1943, in prossimità del Tempio Maggiore di Roma, delladella Memoria. La, promossa da Roma Capitale, dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Comunità Ebraica di Roma, è stata indetta per commemorare il rastrellamento e la deportazione degli ebrei romani verso i campi ...

Shoah, la marcia della memoria dal Campidoglio al Portico d’Ottavia Il Sole 24 ORE

Shoah: Marcia memoria Campidoglio-Portico Ottavia ... Tendenzediviaggio

Roma, 16 ott. (askanews) - Nelle immagini, l'arrivo a Largo 16 ottobre 1943, in prossimità del Tempio Maggiore di Roma, della Marcia della ...(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2023 "Per quota 103 abbiamo alzato i requisiti di età anagrafica fermo restando i 41 anni di contributi per accedere alla pensione". Lo ha detto il ministro dell'Econo ...