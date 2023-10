Shoah | Calenda | ' oggi più che mai condanna a violenza antisemita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non c'è futuro senza memoria. Ed è nostro dovere ricordare il dolore di un evento tra i più tragici che la città di Roma abbia vissuto: la deportazione di 1022 cittadini la cui sola colpa era essere ebrei. Ora più che mai ribadiamo la nostradelle violenze di matrice, 80 anni fa come. Questa sera alla Marcia della Memoria per commemorare la razzia del #Ghetto di Roma il 16 ottobre 1943". Così Carlosu twitter.